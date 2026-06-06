SpaceX подписала с Google соглашение о предоставлении вычислительных мощностей на $920 млн в месяц. Ранее аналогичный контракт на $1,25 миллиарда в месяц компания заключила с Anthropic.

Вычислительный центр Colossus 1 построили для обучения модели Grok, которую разрабатывает xAI — дочерняя компания Илона Маска. Однако сама xAI почти не использует эти мощности. Причина техническая: смесь разных типов GPU не позволяет эффективно обучать нейросеть. Теперь ресурсы сдает в аренду материнская компания SpaceX.

Изображение - ChatGPT

SpaceX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США уведомление о сделке с Google. По условиям соглашения, SpaceX предоставит вычислительные ресурсы в объеме, эквивалентном 110 000 графических процессоров NVIDIA, а также центральные процессоры, память и другие компоненты. Google будет платить 920 миллионов долларов США каждый месяц. Договор действует с октября 2026 года по июнь 2029 года. Любая сторона может расторгнуть его, уведомив за 90 дней.

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Ранее SpaceX заключила похожее соглашение с Anthropic. Та сделка включает 220 000 ускорителей NVIDIA — модели H100, H200, GB200 и другие. Ежемесячный платеж составляет 1,25 миллиарда долларов США или $15 миллиардов в год. Контракт действует до мая 2029 года и также допускает возможность его расторжения при уведомлении об этом за 90 дней.

xAI не смогла эффективно обучать Grok на архитектуре Colossus 1, которая представляет собой эклектичную смесь из H100, H200 и GB200. Компания перенесла обучение в центр Colossus 2. SpaceX теперь зарабатывает на ошибке проектирования, сдавая простаивающие ресурсы в аренду.