Nvidia изменила структуру квартальной отчетности и перестала выделять продажи клиентских игровых и профессиональных GPU отдельно.

В недавней отчетности Nvidia изменила привычный порядок подачи данных. Теперь понять, сколько компания зарабатывает именно на клиентских GPU, стало заметно сложнее.

Nvidia больше не показывает продажи клиентских игровых и профессиональных GPU отдельной строкой в квартальном отчете. Компания теперь относит эти устройства к категории Edge Computing, куда также входят ПК, игровые консоли, рабочие станции, AI-RAN-базовые станции, робототехника и автомобильные решения.

Такой подход делает структуру выручки менее прозрачной для тех, кто следит именно за сегментом GeForce и профессиональных видеокарт. При этом сам отчет показывает, что Nvidia все сильнее смещает акцент в сторону искусственного интеллекта и связанных с ним направлений.

График квартальной выручки Nvidia, построенный на основе сегментов подразделения по разработке новых продуктов.

Выручка сегмента Edge Computing составила $6,4 млрд в. Это 7,84% от общей выручки компании за квартал. Показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и на 29% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Помимо Edge Computing, Nvidia отдельно раскрывает данные по направлению Data Center. Оно делится на два подсегмента: Hyperscaler, куда входят облачные провайдеры и крупные интернет-компании, и ACIE, который охватывает специализированные дата-центры и ИИ-фабрики в разных отраслях и странах.