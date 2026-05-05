Global_Chronicles
Учёные на основе 5-летних наблюдений усомнились в пользе Омега-3 для защиты когнитивных способностей
Новое исследование выявило связь между приемом Омега-3 и ускоренным ухудшением когнитивных функций. Специалисты призывают пересмотреть подход к их широкому использованию.

Алгоритм лечения и профилактики когнитивных нарушений у пожилых людей часто включает добавки омега-3. Результаты анализа данных «Инициативы по нейровизуализации болезни Альцгеймера» (ADNI) — долгосрочного проекта, где врачи и исследователи годами наблюдают за состоянием мозга и когнитивными функциями людей старшего возраста, — показывают, что такая практика может не давать ожидаемого эффекта. 

Изображение: Odin Mcraig с сайта Pexels/Medical Xpress

В рамках ADNI ученые отобрали 273 участника, которые регулярно принимали омега-3 (в основном рыбий жир, а также льняное и крилевое масло), и 546 человек без этих добавок. Группы сопоставили по возрасту, полу, наличию варианта гена APOE ε4 и исходному состоянию — от нормальной когнитивной функции до легких нарушений и болезни Альцгеймера. В среднем в течение пяти лет участники проходили три стандартизированных теста, оценивающих память, внимание, речь и повседневные навыки. У группы с омега-3 снижение результатов по всем шкалам шло быстрее.

Когда специалисты проанализировали снимки мозга, они не нашли связи ускоренного ухудшения с типичными признаками болезни Альцгеймера, такими как амилоидные бляшки или аномальные скопления тау-белка. Вместо этого сканирование показало заметное снижение метаболизма глюкозы в ряде областей мозга, что обычно связывают с нарушениями синаптической функции: структура мозга внешне может почти не меняться, но связь между клетками работает хуже.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно омега-3 напрямую вызывает ухудшение, однако выявленная связь, по их мнению, заслуживает внимательного анализа. Полученные данные ставят под сомнение преобладающее мнение о пользе омега-3 в целом и подчеркивают необходимость осторожной переоценки его широкого применения для защиты когнитивных функций у пожилых людей.

#болезнь альцгеймера #деменция #пожилые люди #когнитивное снижение #омега-3 #рыбный жир
Источник: medicalxpress.com
