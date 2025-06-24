Цены на картофель перестали расти. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, ссылаясь на итоги текущего сельскохозяйственного сезона.

На фоне сезонных колебаний в аграрной отрасли власти зафиксировали стабилизацию цен на один из ключевых продуктов — картофель. По словам вице-премьера, причиной стали как особенности рынка, так и решение увеличить посевные площади.

В интервью «Комсомольской правде» Дмитрий Патрушев сообщил, что подорожание картофеля в РФ прекратилось. По его словам, ценовая динамика за последние месяцы скорректировалась: показатели приблизились к уровню двухлетней давности.

Чиновник напомнил, что в два года тому назад в нашей стране был собран рекордный урожай — 8,6 миллиона тонн. Это резко снизило цену на этот крайне важный для всех россиян продукт. В минувшем году урожай оказался более скромным, что в итоге и повлияло на стоимость. По мнению Патрушева, такой рост не выходит за пределы нормальных рыночных колебаний, так как производители стремятся сохранить рентабельность.

Он также отметил, что новый урожай уже собирают и начинают поставлять на рынок, а посевные площади под картофелем в этом году увеличили. Эти факторы, по его оценке, позволили остановить рост цен. При этом Патрушев подчеркнул, что правительство использует точечные меры регулирования, стараясь не нарушать баланс на рынке. Основной задачей он назвал устойчивое развитие собственного производства, с которым, по его словам, аграрный сектор справляется уверенно.