Два государственных банка - ВЭБ.РФ и ПСБ - выделят 24 миллиарда рублей на организацию серийного выпуска российского электрокара "Атом". Производство развернут на мощностях завода "Москвич", первые автомобили поступят в продажу в 2026 году.

Проект российского электрокара выходит на финальную стадию подготовки к серийному выпуску. Значительные инвестиции должны ускорить этот процесс.

Государственные банки ВЭБ.РФ и ПСБ совместно выделят 24 миллиарда рублей на организацию массового производства электромобиля «Атом». Сборка первых серийных экземпляров начнется в ближайшие месяцы на московском предприятии, ранее выпускавшем автомобили «Москвич».

Это уже третья крупная инвестиция в проект. Ранее разработчик «Кама» получил 12 миллиардов от различных государственных фондов. Производственные мощности полностью подготовлены: оборудованы сварочные цеха, покрасочные камеры и участки контроля качества.

Представленный четырехметровый хэтчбек оснащен электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей на 77 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 500 километров. Ориентировочная стоимость модели составит около 2,5 миллионов рублей, хотя окончательная цена может измениться к моменту старта продаж в 2026 году.

Среди возможных стратегических партнеров проекта рассматриваются ведущие промышленные компании России. Разработка электрокара ведется с 2021 года и сейчас переходит в стадию промышленного производства.