Проект российского электрокара выходит на финальную стадию подготовки к серийному выпуску. Значительные инвестиции должны ускорить этот процесс.
Государственные банки ВЭБ.РФ и ПСБ совместно выделят 24 миллиарда рублей на организацию массового производства электромобиля «Атом». Сборка первых серийных экземпляров начнется в ближайшие месяцы на московском предприятии, ранее выпускавшем автомобили «Москвич».
Это уже третья крупная инвестиция в проект. Ранее разработчик «Кама» получил 12 миллиардов от различных государственных фондов. Производственные мощности полностью подготовлены: оборудованы сварочные цеха, покрасочные камеры и участки контроля качества.
Представленный четырехметровый хэтчбек оснащен электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей на 77 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 500 километров. Ориентировочная стоимость модели составит около 2,5 миллионов рублей, хотя окончательная цена может измениться к моменту старта продаж в 2026 году.
Среди возможных стратегических партнеров проекта рассматриваются ведущие промышленные компании России. Разработка электрокара ведется с 2021 года и сейчас переходит в стадию промышленного производства.