В Лиме рабочие наткнулись на гробницу с останками мальчика, захороненного около тысячи лет назад. Мумия оказалась в редкой сидячей позе, рядом лежали керамика и калабасы.

Современная Лима хранит под улицами больше истории, чем может показаться. Очередное доказательство — гробница, найденная при прокладке труб в одном из северных районов города.

Рабочие газовой компании Calidda обнаружили мумию подростка в районе Пуэнте-Пьедра. Сначала они наткнулись на ствол дерева уаранго — как оказалось, он служил древним ориентиром для погребений. На глубине около 1,2 метра археологи нашли завернутое в саван тело, предположительно, мальчика 10–15 лет.

Останки находились в сидячем положении, с согнутыми руками и ногами. Такая поза считается редкой для захоронений в регионе. Внутри погребального свертка лежали калабасы, а рядом — керамическая утварь: тарелки, бутылки и кувшины. Все они украшены орнаментами и изображениями рыбаков.





По словам археологов, речь идет о представителе доинкской культуры Чанкай, существовавшей в прибрежной зоне Перу с XI по XV век. Это общество занималось рыболовством и сельским хозяйством. Район, где велись работы, когда-то был частью сельхозугодий, но давно стал городской окраиной.

Мумия оказалась в удивительно хорошем состоянии. Даже волосы — темно-каштановые — частично сохранились спустя столетия. Удивительно и то, как близко к поверхности находилась гробница: всего в полуметре от современной проезжей части.

Для Лимы подобные находки — не редкость. За последние годы здесь неоднократно находили древние захоронения, в том числе в самых обжитых районах. Но каждый раз останки и артефакты добавляют новые детали к истории доинкского периода.