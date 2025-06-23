На французской верфи в Сен-Назере спустили на воду парусный лайнер Orient Express Corinthian. Это самое крупное в мире круизное судно с парусным оснащением, запуск в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

В порту Сен-Назер появился новый гигант: здесь началась достройка самого крупного парусного круизного судна. Лайнер носит имя Orient Express Corinthian и готовится к рейсам по Средиземному и Адриатическому морям.

Orient Express Corinthian построен по заказу гостиничной группы Accor в сотрудничестве с брендом Orient Express. Судно весом 26 200 брутто-тонн и длиной 220 метров может принять на борт до 110 гостей в 54 люксах. Первый рейс намечен на лето 2026 года.

Строительство началось в марте 2024 года с резки стали. Сейчас корпус, состоящий из 14 секций, уже находится у достроечного причала. Судно получит три уникальные мачты с жесткими парусами, каждая высотой более 100 метров. Общая площадь парусного оснащения — свыше 1 500 квадратных метров на мачту.

Главная особенность — гибридная силовая установка. При благоприятной погоде лайнер сможет идти только на ветре, в остальных случаях — использовать двигатель на сжиженном природном газе.

В дополнение к экологичному движению корабль оснащён системой динамического позиционирования: это позволит избегать сброса якоря и защищать морское дно. Также установлена система BIO-SEA для очистки балластных вод без химикатов.

Среди других технологий — система ИИ, способная выявлять объекты в воде и предотвращать столкновения с морскими животными.

Интерьеры, рестораны и сервис спроектированы под управлением шеф-повара Янника Аллено, который также курирует питание в знаменитом поезде Orient Express. Сам лайнер задуман как продолжение эстетики поезда — с вниманием к деталям и стилю.