Samsung официально анонсировала флагманский чипсет Exynos 2500, выполненный по 3-нм технологии GAA. Процессор получил 10-ядерную архитектуру, продвинутую графику и улучшенную энергоэффективность.

Компания Samsung анонсировала свой новейший мобильный процессор — Exynos 2500. Это первый чипсет бренда, изготовленный по 3-нм техпроцессу с архитектурой GAA и ориентированный на устройства высокого класса.

Exynos 2500 поступил в массовое производство, хотя из-за низкой выходной мощности объемы выпуска могут быть ограниченными. В основе — 10-ядерная конфигурация, включающая мощное ядро Cortex-X925 (3,3 ГГц), семь ядер Cortex-A725 с разной частотой (2,74 и 2,36 ГГц) и два энергоэффективных Cortex-A520 (1,8 ГГц).

За графику отвечает GPU Xclipse 950 на архитектуре AMD RDNA3 — благодаря ему появилась поддержка трассировки лучей. Видеоядро также способно обрабатывать 8K-видео при 30 кадрах в секунду, а камера с этим чипом может достигать разрешения 320 Мп.

Exynos 2500 получил продвинутый нейропроцессор (NPU), способный выполнять до 59 триллионов операций в секунду. Это на 39% выше, чем у предыдущей модели — Exynos 2400. Улучшенная упаковка FOWLP способствует лучшему отводу тепла и снижает общую толщину кристалла.

Оперативная память поддерживается в формате LPDDR5X, постоянная — UFS 4.0. Модем работает с 5G (до 12,1 Гбит/с), Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Samsung отдельно акцентировала внимание на энергоэффективности: переработка архитектуры и переход на 3-нм GAA позволили снизить энергопотребление на фоне роста производительности.

Ожидается, что Exynos 2500 появится в следующем поколении складных смартфонов Galaxy Z Flip 7, официальный релиз которого назначен на ближайшее мероприятие Galaxy Unpacked.