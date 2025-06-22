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GAC Toyota Platinum 3X получит глубокую интеграцию с Huawei HiCar
Новый электрический внедорожник GAC Toyota Platinum 3X получит глубокую интеграцию с мобильной экосистемой Huawei. Производитель подтвердил установку новейшей версии системы HUAWEI HiCar.

Китайский автопроизводитель GAC Toyota анонсировал тесную интеграцию своих новых моделей с мобильной экосистемой Huawei. Флагманский электрический внедорожник Platinum 3X получит полную поддержку сервисов Huawei Hongmeng.

 

Модель Bozhi 3X, представленная в марте прошлого года, станет первым автомобилем GAC Toyota с глубоко интегрированной системой HUAWEI HiCar. Производитель планирует постоянно обновлять программное обеспечение, синхронизируя его с новыми версиями мобильных приложений Huawei.

Электрический внедорожник предлагается в семи комплектациях по цене от 104 800 до 149 800 юаней после льгот (эквивалентно ₽1,142 млн – ₽1,632 млн). Габариты модели составляют 4,6 метра в длину при колесной базе 2,76 метра. Покупатели могут выбрать один из семи цветов кузова и опциональные 18- или 19-дюймовые диски.

Техническое оснащение включает 14,6-дюймовый сенсорный экран, цифровую панель приборов и чип Qualcomm Snapdragon 8155. Система поддерживает голосовое управление, онлайн-навигацию и удаленные обновления. В топовых версиях установлен мощный процессор NVIDIA с 27 датчиками для автономного вождения.

Базовые комплектации включают двухзонный климат-контроль, круговой обзор и электропривод сиденья водителя. В более дорогих вариантах доступна аудиосистема Yamaha, беспроводная зарядка и система мониторинга состояния водителя. Производитель особо подчеркивает глубокую интеграцию с сервисами Huawei, что должно улучшить взаимодействие водителя с автомобилем.

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#электромобили #bozhi 3x #huawei hicar #gac toyota
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