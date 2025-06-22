Вице-премьер Виталий Савельев допустил возможность закупки иностранных самолетов при открытии мировых рынков. При этом Россия продолжает развивать собственную авиапромышленность.

Российские авиакомпании в перспективе могут получить возможность пополнять парк зарубежными самолетами. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев.

По словам Савельева, действующие правила позволяют авиакомпаниям иметь до 50% иностранных самолетов в парке. Такой вариант станет актуальным, если мировые рынки откроются, а отечественные производители не успеют удовлетворить спрос.

Вице-премьер подчеркнул, что параллельно ведется работа по развитию российской авиапромышленности. За три санкционных года авиация адаптировалась, найдя замену недоступным запчастям. Все самолеты продолжают летать, несмотря на ограничения.

Савельев отметил растущую мобильность населения, требующую значительного количества воздушных судов. Правительство РФ создает условия для отечественных производителей, но рассматривает и альтернативные варианты обеспечения перевозок.