Американским компаниям потребуются годы, чтобы снизить зависимость от китайских редкоземельных металлов. Даже новые производственные мощности в Оклахоме не смогут быстро изменить ситуацию.

Попытки США создать альтернативные источники редкоземельных металлов пока не принесут быстрых результатов. Как пишет Washington Post, зависимость от китайских поставок сохранится на годы.

По данным Washington Post, американские предприятия продолжают полагаться на китайские редкоземельные металлы, несмотря на усилия по развитию собственного производства. Компания USA Rare Earth планирует запустить завод в Оклахоме в начале следующего года, но это не решит проблему в краткосрочной перспективе.

Китай сохраняет контроль над рынком, временно возобновив экспортные лицензии для американских автопроизводителей, но ограничив их действие шестью месяцами. Как сообщали СМИ, Пекин отказался гарантировать поставки специализированных магнитов для военной промышленности США.

Эксперты отмечают, что зависимость от китайских поставок формировалась десятилетиями. Создание полноценной альтернативной цепочки поставок потребует значительного времени и инвестиций. Даже при успешном развитии новых проектов, США еще долго будут зависеть от китайских редкоземельных металлов.