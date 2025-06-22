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Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
Компания Intel прекращает участие в программе TOP – ключевом спонсорском проекте Международного олимпийского комитета. Ранее аналогичное решение приняли Atos, Bridgestone, Panasonic и Toyota.

Корпорация Intel завершает семилетнее сотрудничество с Международным олимпийским комитетом. Это происходит на фоне серьезных финансовых трудностей технологической компании. 


С 2017 года Intel входила в программу TOP, предоставляющую эксклюзивные маркетинговые права на Олимпийские игры. Соглашение должно было завершиться после Парижской олимпиады 2024 года, где компания обеспечила трансляции в формате 8K с использованием искусственного интеллекта.

В официальном заявлении Intel объяснила отказ от продления контракта "турбулентностью в технологической отрасли". В минувшем году компания зафиксировала рекордный убыток в $18,8 млрд при сокращении выручки до $53,1 млрд. Для сравнения, в позапрошлом году прибыль составляла $1,6 млрд.

Финансовые проблемы сопровождались кадровыми перестановками. Компания сократила 15% сотрудников, а CEO Пэт Гелсингер покинул свой пост. Его преемник Лип-Бу Тан начал масштабную реорганизацию, включая передачу маркетинговых функций на аутсорсинг консалтинговой компании Accenture.

Intel стала не единственным спонсором, покинувшим программу TOP. Ранее аналогичное решение приняли Atos, Bridgestone, Panasonic и Toyota. МОК уже нашел замену – китайская компания TCL заключила восьмилетнее соглашение, а Allianz и Anheuser-Busch InBev продлили контракты до 2032 года.

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#intel #убытки #олимпийские игры #мок #реорганизация #спонсорство
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