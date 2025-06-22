Китайская компания Oriental Space успешно завершила испытания ракеты-носителя Gravity-2 в аэродинамической трубе. Тесты подтвердили правильность расчетов аэродинамической формы ракеты.

Разработка новой ракеты-носителя Gravity-2 вышла на очередной этап – специалисты Oriental Space завершили цикл аэродинамических испытаний. Результаты тестов совпали с инженерными прогнозами.

Ракета Gravity-2, разработка которой началась в начале этого года, успешно прошла серию наземных испытаний. Особое внимание специалисты уделили проверке аэродинамических характеристик при трансзвуковых скоростях.

Испытания показали, что конструкция ракеты успешно справляется с возникающими аэродинамическими нагрузками. Сообщение об этом появились на weibo.com. При полете на околозвуковых скоростях в местах резкого изменения сечения корпуса могут возникать опасные явления – отрыв воздушного потока и колебания ударных волн. Эти эффекты создают пульсации давления, способные повредить конструкцию.

Особенностью Gravity-2 стали ее габариты: диаметр обтекателя составляет 5,2 метра, а корпуса – 4,2 метра. На поверхности ракеты расположено множество выступов, что требовало тщательных расчетов. В ходе испытаний специалисты собрали данные о пульсациях давления в ключевых точках конструкции.

Полученные результаты подтвердили правильность ранее выполненных компьютерных моделей. Это означает, что ракета сможет безопасно преодолевать звуковой барьер без риска повреждения конструкции или находящегося внутри полезного груза.

Компания Oriental Space, основанная в 2020 году, специализируется на создании ракет-носителей. Линейка Gravity включает как одноразовые, так и многоразовые варианты ракет, включая пилотируемые модификации. Успешные испытания Gravity-2 приближают момент ее первого запуска.