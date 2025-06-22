Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
США ожидают ответного удара Ирана в ближайшие 48 часов после авиаударов по ядерным объектам
США нанесли авиаудары по иранским ядерным объектам. В ближайшие 48 часов в Вашингтоне ожидают возможной ответной реакции.

После атаки американских ВВС на ядерные объекты Ирана в администрации США заговорили о вероятности немедленного ответа со стороны Тегерана. Источники в Вашингтоне называют ближайшие дни «особенно тревожными».

 

Американская авиация нанесла удары по трем иранским объектам — в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент Дональд Трамп объяснил это стремлением сдержать ядерную программу Тегерана. Он также призвал иранские власти «закончить войну», пригрозив более серьёзными последствиями в случае дальнейшего противостояния.

В ответ на эти действия в Белом доме допустили возможность иранского удара. По информации NBC News, администрация США рассматривает следующие 48 часов как наиболее напряжённый период. Источники в Вашингтоне не исключают атак по американским базам в регионе, на которых сейчас находятся порядка 40 тысяч военных.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала решение Трампа. Она указала, что операция прошла без одобрения Конгресса США, и назвала ее нарушением международных норм. Кнайсль напомнила, что подобные удары в прошлом, включая использование боеприпасов с обедненным ураном, не приводили к военным успехам, но наносили экологический ущерб.

По ее мнению, Иран теперь может считать себя свободным в выборе ответных действий. В зоне риска — как американские интересы в регионе, так и военные объекты за пределами страны. Кнайсль также отметила, что за несколько дней до атаки у сторон ещё оставался шанс на переговоры. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы был готов обсудить спорные вопросы. Но теперь, считает она, этот канал диалога утратил актуальность.

Официальный Тегеран пока не уточнил, каким образом и в какие сроки он намерен реагировать. Однако в Вашингтоне продолжают усиливать меры безопасности, особенно в точках возможной эскалации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, The New York Times публикует пост с предупреждением о том, что около 40 000 солдат армии США  могут попасть под ответные удары Ирана. Особенно после заявлений, которые уже были сделаны иранскими телевизионными каналами.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #трамп #иран #ближний восток #конгресс #военные действия #ядерные объекты #ответный удар
Источник: tsargrad.tv
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
13
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Производство складного iPhone намечено на осень 2025 года, но ключевые компоненты еще в разработке
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Lossless Scaling 3.2 в режиме x2 в Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 MFG
1
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
MWM: в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем истребители F-22 будут бесполезны
1
Lada Azimut станет первым автомобилем в мире с подогревом передних боковых стекол
3
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
5
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
Инсайдеры показали, насколько Samsung Galaxy Z Fold 7 может быть тоньше Fold 6
+
Keychron представила две новые модели игровых клавиатур C1 Pro 8K и C3 Pro 8K
+
Компактный игровой планшет Redmi K Pad разобрали и протестировали за несколько дней до его дебюта
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
26
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
141
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
8
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
2
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+

Сейчас обсуждают

Петушок Китя Непранов
14:16
Дэбилушка, тебе бы симки все менять(ты конечно так не делай)и теряться на пол годика а лучше навсегда ухвхахахвхвхвхах. Я понимаю у тебя агония, ночами не спишь проверяешь клокеш не написали ли там че...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
14:11
Вот и подтверждение Ухахаххахааххахахавхах непранов рванов скуф игруля щекастенький пхахха
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
14:09
Шо искать ты Непран и есть с дубля если совопоставить скорость твоего появления и появления дизов ухахахаххаахахаххазахаахахахахахахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Rubl
14:05
Найди про меня информацию, а то что то не верится что ты хакер
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Александр Колбин
14:04
Майкам не пофиг - им бабло отрабатывать надо, которое вбухали в покупку Activision!
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
Валера Филипский
14:00
Никого не смутил дипкул бронзовый?
Как я собирал почти идеальный игровой ПК за 100 000р и не получил за это никакого гонорара
Петушок Китя Непранов
13:54
Непран чем больше в дупу лезет , тем больше инфы становится ухаххааххавххаахахахахахах Сам не рад сидит щеками машет, на щеках улетит скоро пхахахаахах Хлопай щеками и взлетай, С 5080 видюхой — в игр...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
lion77815
13:53
оно с штеудев и пошло когда "самая мощная" аля hd3000 и 960-й пень не загрузила бы ... но её уперто впихали в корки оставляя пням 2000-е огрызки
О том как новая интегрированная Radeon 8060S для ноутбуков превзошла в синтетике настольную RTX 4060
Петушок Китя Непранов
13:52
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
JornoJovanni
13:50
Да, Васютин опять навалил базы. Да блин, подписка стоит копейки, я стабильно оплачиваю каждый месяц, и она окупает себя полностью. Тип выходом тех же Индианов Джонсов или Экспедиции 33. Но Васютин про...
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем