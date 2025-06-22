США нанесли авиаудары по иранским ядерным объектам. В ближайшие 48 часов в Вашингтоне ожидают возможной ответной реакции.

После атаки американских ВВС на ядерные объекты Ирана в администрации США заговорили о вероятности немедленного ответа со стороны Тегерана. Источники в Вашингтоне называют ближайшие дни «особенно тревожными».

Американская авиация нанесла удары по трем иранским объектам — в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент Дональд Трамп объяснил это стремлением сдержать ядерную программу Тегерана. Он также призвал иранские власти «закончить войну», пригрозив более серьёзными последствиями в случае дальнейшего противостояния.

В ответ на эти действия в Белом доме допустили возможность иранского удара. По информации NBC News, администрация США рассматривает следующие 48 часов как наиболее напряжённый период. Источники в Вашингтоне не исключают атак по американским базам в регионе, на которых сейчас находятся порядка 40 тысяч военных.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала решение Трампа. Она указала, что операция прошла без одобрения Конгресса США, и назвала ее нарушением международных норм. Кнайсль напомнила, что подобные удары в прошлом, включая использование боеприпасов с обедненным ураном, не приводили к военным успехам, но наносили экологический ущерб.

По ее мнению, Иран теперь может считать себя свободным в выборе ответных действий. В зоне риска — как американские интересы в регионе, так и военные объекты за пределами страны. Кнайсль также отметила, что за несколько дней до атаки у сторон ещё оставался шанс на переговоры. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы был готов обсудить спорные вопросы. Но теперь, считает она, этот канал диалога утратил актуальность.

Официальный Тегеран пока не уточнил, каким образом и в какие сроки он намерен реагировать. Однако в Вашингтоне продолжают усиливать меры безопасности, особенно в точках возможной эскалации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, The New York Times публикует пост с предупреждением о том, что около 40 000 солдат армии США могут попасть под ответные удары Ирана. Особенно после заявлений, которые уже были сделаны иранскими телевизионными каналами.



