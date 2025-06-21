На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве двух отелей в Байкальске. Проект станет частью редевелопмента бывшей промплощадки целлюлозно-бумажного комбината.

Байкальск, некогда промышленный центр на берегу великого озера, меняет профиль. Город, ассоциировавшийся с экологически опасным производством, готовится к приему туристов.

Партнерство между ВЭБ.РФ, группой «Азимут» и администрацией Иркутской области откроет новый этап освоения бывших промышленных территорий в Байкальске. В рамках соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме, стороны договорились о строительстве двух гостиниц — на 4 и 5 звезд.

Под застройку выделят участок в прибрежной зоне. Сейчас там демонтируют устаревшие постройки, оставшиеся от целлюлозно-бумажного комбината, закрытого более десяти лет назад. Часть конструкций, признанных пригодными, планируют использовать повторно. По словам представителя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина, речь идет примерно о 20 гектарах.

Окончательная смета проекта пока не утверждена, но по предварительным оценкам, строительство может потребовать от 8 до 10 миллиардов рублей. В ближайший год разработают проектную документацию и визуальный облик объектов. Начать стройку рассчитывают после завершения этих этапов.

План не ограничивается туризмом. По словам Тарабрина, инвестиции в гостиницы должны потянуть за собой и другие сферы: рабочие места, малый бизнес, инфраструктуру. Город рассчитывает на возвращение тех, кто уехал, и приток новых специалистов — в том числе благодаря росту дистанционной занятости.

Сами гостиницы станут частью более широкой программы трансформации Байкальска, рассчитанной до 2040 года. Цель — перезапустить экономику города, сохранив при этом бережное отношение к экосистеме Байкала.