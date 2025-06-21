Город-герой показал заметную активность на Петербургском международном экономическом форуме, сосредоточившись на развитии инфраструктуры и городской среды.
Власти Севастополя подписали на ПМЭФ-2025 ряд соглашений, связанных с крупными инвестиционными проектами. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Среди направлений — развитие морского порта, комплексная застройка новых территорий и жилищное строительство. Суммарный объем вложений, по словам губернатора, превышает ₽200 миллиардов.
Город также представил собственный стенд, где одной из центральных деталей стала уменьшенная копия памятника «Солдат и Матрос». Экспозиция вызвала интерес у посетителей форума — многие фотографировались и высказывали желание побывать в Севастополе.