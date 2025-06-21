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Севастополь на ПМЭФ-2025 привлек инвестиций более чем на ₽200 млрд
На ПМЭФ-2025 Севастополь заключил соглашения с общим объемом инвестиций свыше 200 млрд рублей. Речь идет о проектах в сфере транспорта, жилья и освоения городских территорий.

Город-герой показал заметную активность на Петербургском международном экономическом форуме, сосредоточившись на развитии инфраструктуры и городской среды.

 

Власти Севастополя подписали на ПМЭФ-2025 ряд соглашений, связанных с крупными инвестиционными проектами. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Среди направлений — развитие морского порта, комплексная застройка новых территорий и жилищное строительство. Суммарный объем вложений, по словам губернатора, превышает ₽200 миллиардов.

Город также представил собственный стенд, где одной из центральных деталей стала уменьшенная копия памятника «Солдат и Матрос». Экспозиция вызвала интерес у посетителей форума — многие фотографировались и высказывали желание побывать в Севастополе.

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#инвестиции #строительство #севастополь #пмэф-2025 #морской порт #соглашения #михаил развожаев
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