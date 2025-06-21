Глава Рязанской области выступил с инициативой упростить закупочные процедуры за счет онлайн-платформ. Предложение прозвучало на полях Петербургского экономического форума.
Павел Малков, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», предложил перевести часть малых госзакупок на маркетплейсы. По его словам, значительную долю закупок составляют товары массового спроса — от канцелярии до мебели и техники.
Сейчас такая процедура сопровождается большим объемом бумажной работы: обоснования, сбор цен, согласования. Малков считает, что использование маркетплейсов может снять избыточную нагрузку и сделать систему доступнее для малого и среднего бизнеса.
Он добавил, что необходимое законодательство уже находится в разработке.