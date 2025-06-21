Малые госзакупки могут стать проще: для их проведения планируют использовать маркетплейсы. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ.

Глава Рязанской области выступил с инициативой упростить закупочные процедуры за счет онлайн-платформ. Предложение прозвучало на полях Петербургского экономического форума.

Павел Малков, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», предложил перевести часть малых госзакупок на маркетплейсы. По его словам, значительную долю закупок составляют товары массового спроса — от канцелярии до мебели и техники.

Сейчас такая процедура сопровождается большим объемом бумажной работы: обоснования, сбор цен, согласования. Малков считает, что использование маркетплейсов может снять избыточную нагрузку и сделать систему доступнее для малого и среднего бизнеса.

Он добавил, что необходимое законодательство уже находится в разработке.