Министерство торговли США обсуждает возможность отмены послаблений, позволяющих Samsung, TSMC и SK hynix использовать американское оборудование на китайских заводах. Решение может повлиять на цепочки поставок и вызвать напряженность в отношениях с союзниками.

США продолжают пересматривать подход к экспорту технологий в Китай. На этот раз обсуждаются меры, которые могут затронуть ведущих производителей чипов из Южной Кореи и Тайваня, работающих на китайской территории.

Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Джеффри Кесслер предложил пересмотреть исключения, разрешающие американским поставщикам чипового оборудования сотрудничать с Samsung, TSMC и SK hynix на их китайских площадках. Об этом сообщили источники Wall Street Journal и Reuters.

На данный момент три компании производят в Китае память и чипы по зрелым техпроцессам, используя американские системы для травления, осаждения и других операций. До сих пор они не сталкивались с ограничениями, поскольку пользовались специальными разрешениями, не требующими отдельного одобрения от властей США.

По информации WSJ, Кесслер уже уведомил производителей об интересе к отмене этих исключений. Этот шаг может затруднить экспорт американского оборудования, выпускаемого компаниями Lam Research и KLA Corp. В то же время литографические установки, которые производит нидерландская ASML, остаются ключевыми для самых передовых чипов и регулируются отдельно.

Отмена исключений может осложнить диалог с Китаем, особенно в контексте взаимных ограничений. Пекин, в частности, установил полугодовой срок действия лицензий на экспорт редкоземельных материалов — критически важных для всей электронной промышленности.

Белый дом пока не принял окончательное решение. Источники Reuters указывают, что власти США опасаются усиления китайской индустрии в случае слишком жестких мер. В минувшем году китайские производители оборудования, такие как AMEC и NAURA, уже показали рост выручки на фоне импортозамещения.

Кесслер также признал на слушаниях в Конгрессе, что в политике США и союзников остаются пробелы, которые конкуренты активно используют для технологического развития.