Создатели Final Fantasy XVI допустили возможность выхода игры на Nintendo Switch 2. Об этом они намекнули в ходе трансляции, посвящённой будущему франшизы.

Final Fantasy XVI уже добралась до PlayStation, Xbox и ПК, но единственной крупной платформой, на которой игра пока не представлена, остается Nintendo. В недавней трансляции разработчики дали понять, что это может измениться.

Во время трансляции «Письмо от продюсера», посвященной Final Fantasy XIV, продюсер Наоки Ёсида и креативный директор Казутоё Маэхиро обсудили актуальные проекты и планы на будущее. Затронули они и выход FFXVI на Xbox, после чего Ёсида заметил, что Nintendo остается единственной платформой без этой игры. В ответ Маэхиро заметил, что «приложит все усилия», чтобы это исправить.

Реплика прозвучала в шутливой форме, но фанаты тут же обратили на нее внимание. Пользователи форума ResetEra расценили ее как намек на возможный порт игры для Switch 2.





Формального подтверждения о разработке версии FFXVI для новой консоли Nintendo нет. Однако на фоне уже анонсированного выхода Final Fantasy VII Remake Intergrade на Switch 2, подобный шаг выглядит реалистичным. Кроме того, ранее в этом году в сети уже появлялись слухи о том, что Square Enix рассматривает перенос шестнадцатой части на обновлённую платформу.

Порт на Switch 2, вероятно, уступит по графике другим версиям, но сам факт его появления может означать значительное расширение возможностей новой консоли Nintendo по сравнению с ее предшественницей.