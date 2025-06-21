Сама идея запуска беспилотника из пушки долгое время выглядела малореалистичной. Китайские инженеры все же нашли способ реализовать ее без использования традиционной электроники.
После более десяти лет технических сложностей и критики со стороны экспертов, Китай сообщил об успешных испытаниях артиллерийских дронов. Их разработали под названием «Тяньянь» — «Небесный глаз». Прототипы, размещенные в 155-мм снарядах, выдержали запуски с ускорением, превышающим вес самого устройства в тысячи раз.
Пять испытаний с боевыми стрельбами показали, что дроны выдерживают нагрузку при запуске, в 3000 раз превышающую их вес, что сопоставимо с давлением 35 взрослых африканских слонов, стоящих на теле человека.
Разработчики отказались от сложной электроники. Вместо нее инженеры применили восьмиступенчатый механизм с пиротехническими элементами. Система работает за счет цепной реакции, в которой каждый этап инициирует следующий. Все процессы проходят внутри оболочки из закаленной нержавеющей стали, рассчитанной на давление до 1100 МПа.
Инженеры предусмотрели и защиту от перегрузок. Лабиринтная структура каналов диаметром в миллиметр направляет огонь строго по маршруту, исключая вероятность перегрева или блокировки.
Дальность полета — свыше 10 километров. При этом скорость выхода из ствола позволяет дрону экономить энергию и дольше находиться в воздухе. Устройства могут использоваться для разведки, передачи данных и целеуказания.
Испытания охватывали широкий диапазон температур — от минус пятидесяти до плюс восьмидесяти градусов. Все пять запусков прошли без сбоев, включая штатное разделение компонентов в воздухе.