В Китае успешно протестировали дроны, вылетающие из 155-мм артиллерийских снарядов. Устройства преодолевают десятки километров за секунды и выдерживают экстремальные нагрузки.

Сама идея запуска беспилотника из пушки долгое время выглядела малореалистичной. Китайские инженеры все же нашли способ реализовать ее без использования традиционной электроники.

После более десяти лет технических сложностей и критики со стороны экспертов, Китай сообщил об успешных испытаниях артиллерийских дронов. Их разработали под названием «Тяньянь» — «Небесный глаз». Прототипы, размещенные в 155-мм снарядах, выдержали запуски с ускорением, превышающим вес самого устройства в тысячи раз.

Пять испытаний с боевыми стрельбами показали, что дроны выдерживают нагрузку при запуске, в 3000 раз превышающую их вес, что сопоставимо с давлением 35 взрослых африканских слонов, стоящих на теле человека.

Разработчики отказались от сложной электроники. Вместо нее инженеры применили восьмиступенчатый механизм с пиротехническими элементами. Система работает за счет цепной реакции, в которой каждый этап инициирует следующий. Все процессы проходят внутри оболочки из закаленной нержавеющей стали, рассчитанной на давление до 1100 МПа.

Инженеры предусмотрели и защиту от перегрузок. Лабиринтная структура каналов диаметром в миллиметр направляет огонь строго по маршруту, исключая вероятность перегрева или блокировки.

Дальность полета — свыше 10 километров. При этом скорость выхода из ствола позволяет дрону экономить энергию и дольше находиться в воздухе. Устройства могут использоваться для разведки, передачи данных и целеуказания.

Испытания охватывали широкий диапазон температур — от минус пятидесяти до плюс восьмидесяти градусов. Все пять запусков прошли без сбоев, включая штатное разделение компонентов в воздухе.