NVIDIA и Foxconn планируют использовать гуманоидных роботов для сборки серверов на предприятии в Техасе. Речь идет о производстве систем на базе новейших чипов Blackwell для искусственного интеллекта.

На фоне растущего интереса к автоматизации производства и стремления локализовать выпуск ИТ-оборудования в США, NVIDIA и Foxconn рассматривают возможность задействовать человекоподобных роботов в качестве сборщиков серверов нового поколения.

Как сообщает агентство Reuters, производитель графических процессоров NVIDIA и его контрактный партнер Foxconn обсуждают запуск сборки ИИ-серверов с помощью гуманоидных роботов на заводе в Хьюстоне. Этот шаг может стать первым в истории примером применения таких роботов на производственных линиях Foxconn.

Новые серверы будут основаны на платформе GB300 NVL72, включающей 72 графических процессора Blackwell и 36 CPU разработки самой NVIDIA. Компания считает эти системы одними из самых мощных в мире для задач искусственного интеллекта.

Внедрение роботизированной сборки, по данным источников, должно начаться в течение нескольких месяцев. Ранее Foxconn уже вступила в партнерство с китайской компанией UBTECH, специализирующейся на человекоподобной робототехнике, однако пока не подтверждено, какие именно модели роботов будут использовать на американском заводе.

Дополнительный интерес к гуманоидной автоматизации проявила и Tesla, заявив о намерении использовать подобные решения на собственных предприятиях.

Одним из факторов, повлиявших на планы компаний, стали экономические условия: тарифная политика США, особенно в отношении Мексики, заставила производителей переориентироваться на внутренние площадки. Foxconn инвестирует около $450 млн в развитие техасского завода, чтобы перенести часть производства на территорию США.

Для NVIDIA использование человекоподобных роботов открывает возможность расширить рынок сбыта собственных решений: графических процессоров, платформ AGX, DGX и цифровых сред, таких как Omniverse, уже применяемых для управления роботами, включая проект AEON, разработанный совместно с компанией HEXAGON.