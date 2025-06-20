Министерство энергетики РФ поддержало инициативу по внедрению единого платежного документа для расчетов в сфере ЖКХ. Пилотные проекты уже обсуждаются в рамках межведомственной рабочей группы.

Упрощение расчетов за коммунальные услуги и повышение платежной дисциплины — такие цели ставит инициатива по внедрению единого платежного документа (ЕПД) в сфере ЖКХ. Предложение Банка «РОССИЯ» получило поддержку Минэнерго РФ.

На Петербургском международном экономическом форуме Банк «РОССИЯ» организовал круглый стол, где обсудили возможности внедрения ЕПД на федеральном уровне. В дискуссии приняли участие представители Минэнерго, энергосбытовых компаний, а также региональных властей.

Замминистра энергетики Петр Конюшенко подтвердил, что Минэнерго поддерживает инициативу. Он отметил, что единый платежный документ позволит свести информацию об услугах в одной форме, уменьшить количество ошибок и упростить оплату для граждан.

Для проработки деталей создана межведомственная рабочая группа. По поручению министра энергетики Сергея Цивилева она уже обсуждает пилотные схемы запуска ЕПД с участием банков, расчётных центров и поставщиков ресурсов. Рассматривается запуск сразу нескольких моделей в разных регионах, чтобы определить наиболее эффективный подход.

Банк «РОССИЯ» уже формирует до 32 миллионов ЕПД в месяц. Он работает с расчетами за коммунальные услуги в ряде регионов, включая Республику Крым и Северный Кавказ. Кроме того, через систему «Смородина» и совместно с Газпромом банк собирает платежи за газ и электроэнергию.

Опыт, накопленный в пилотных регионах, станет основой для возможного масштабирования ЕПД по всей стране.