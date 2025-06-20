Глава «КамАЗа» сообщил о планах расширить линейку автомобилей «Москвич» уже в ближайшие месяцы. Также в разработке — новая гибридная модель, старт производства которой ожидается к 2027 году.

Производитель автомобилей «Москвич» намерен нарастить темпы и обновить ассортимент. Об этом рассказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Согласно заявлению главы «КамАЗа», завод «Москвич» рассчитывает выпускать от 1,8 до 2,2 тысячи автомобилей в месяц. Однако для привлечения крупных инвестиций и выхода на устойчивый уровень развития, по его словам, необходим объем не менее 200 тысяч машин в год. Одним из шагов в этом направлении станет расширение модельной линейки, которое запланировано на ближайшие месяцы.

Наиболее вероятным кандидатом на серийный запуск остается «Москвич 8» — семиместный кроссовер, продажи которого могут стартовать уже летом. Это будет самая крупная и вместительная модель марки. С длиной кузова почти 4,83 метра и багажным отделением до 2153 литров при сложенных сиденьях, «восьмерка» сопоставима с такими автомобилями, как Hyundai Santa Fe или Chery Tiggo 8 Pro Max.

Помимо этого, завод продолжает испытания опытной партии среднеразмерного кроссовера «Москвич 5». По итогам тестов примут решение о начале серийного производства.

Еще один проект — гибридный автомобиль, запуск которого намечен на 2027–2028 годы. Он дополнит уже выпускаемые модели: седан «Москвич 6», бензиновый кроссовер «Москвич 3» и его электрическую модификацию «3е».