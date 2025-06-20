Apple планирует начать производство складного iPhone уже этой осенью. Однако некоторые ключевые компоненты устройства, включая дисплей без складок и титановый шарнир, пока не готовы к серийному выпуску.

Компания Apple вплотную подошла к запуску производства своего первого складного смартфона. Однако, как сообщают источники, инженерам компании еще предстоит доработать несколько важных элементов конструкции.

По данным аналитика Минг-Чи Куо, сборщик Foxconn готовится начать работу над складным iPhone уже в конце третьего или начале четвертого квартала 2025 года. При этом многие технические параметры устройства остаются неутвержденными, что может повлиять на финальный дизайн продукта.

Особое внимание разработчики уделяют внутреннему дисплею. Apple стремится создать экран без видимой складки – проблему, с которой до сих пор сталкиваются все производители складных смартфонов. Для решения этой задачи компания сотрудничает с Samsung Display, которая планирует увеличить производственные мощности до 7-8 миллионов панелей в год специально для Apple.

Еще один важный элемент – шарнирный механизм из титанового сплава. Этот компонент должен обеспечить повышенную долговечность устройства, но его разработка пока не завершена. По словам аналитиков, именно шарнир вызывает наибольший интерес на рынке.

Ожидается, что массовое производство начнется только во второй половине следующего года. Устройство получит 7,8-дюймовый внутренний и 5,5-дюймовый внешний экраны. В разложенном состоянии толщина смартфона составит 4,5 мм, в сложенном – около 9,5 мм.

Несмотря на технологические сложности, Apple продолжает работу над своим первым складным смартфоном, который должен составить конкуренцию моделям от Samsung и Google. Компания традиционно стремится предложить рынку полностью доработанный продукт, а не просто догнать конкурентов.