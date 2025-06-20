Lada Azimut получит обогрев передних боковых стекол — это впервые в мировой практике. Система будет работать по аналогии с обогревом лобового стекла.

АВТОВАЗ добавит в комплектацию Lada Azimut техническое решение, которого до сих пор не применяли ни один автопроизводитель.

В новой модели Lada Azimut появится опция подогрева передних боковых стекол. По данным пресс-службы АВТОВАЗа, система использует встроенные нити, как и в случае с обогревом лобового стекла или зеркал.

Эта функция предназначена для повышения комфорта при эксплуатации автомобиля в холодную погоду. Подобное решение не применялось ранее ни на одной серийной модели в мире.

Ожидается, что опция войдет в оснащение более дорогих версий Azimut, однако точный перечень комплектаций пока не раскрыт. Ранее производитель уже сообщал, что кроссовер получит ряд новых для бренда решений.