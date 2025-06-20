На Петербургском экономическом форуме подписан меморандум о создании кластера в Ялте. Инвестор направит на развитие территории киностудии более 25 млрд рублей.

Ялтинская киностудия, знакомая зрителям по десяткам советских фильмов, в ближайшие годы может полностью изменить облик. На ее месте планируют организовать масштабный комплекс с производственной и культурной функцией.

Инвестиционный проект стоимостью свыше 25 млрд рублей запустят на территории Ялтинской киностудии. На ПМЭФ меморандум о его реализации подписали представители ПСБ, правительства Крыма, Союза кинематографистов и девелоперской компании «Интеллект».

Финансовым партнером проекта выступит ПСБ. Кластер объединит объекты культурного, учебного, производственного и туристического назначения. На территории разместят съемочные павильоны, школу актерского мастерства, музей кино, а также рекреационную зону с гостиницами, фонтанами, выставочными площадками и прогулочными аллеями.

В рамках проекта также предусмотрен бассейн для подводных съемок и аллея кинематографистов. По словам организаторов, новое пространство будет использоваться не только как съемочная база, но и как открытая площадка для мероприятий и отдыха.

Ялтинская киностудия, запущенная еще в середине XX века, входила в число основных киносъемочных площадок СССР. Однако в последние десятилетия активность на ней снизилась. Участники соглашения рассчитывают, что проект оживит интерес к крымской киносфере и привлечет внимание туристов.

Согласно планам, работы на объекте начнутся в ближайшее время. Детали по срокам строительства пока не раскрываются.