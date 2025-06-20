Российские и северокорейские строители приступили к возведению первого автомобильного перехода между странами. Инфраструктурный объект планируют сдать в эксплуатацию через 24 месяца.

Двухлетний отсчет до запуска автомобильного сообщения между Россией и КНДР начался. На границе полным ходом идут строительные работы.

Мостовой переход протяженностью 4,7 км соединит приграничные территории двух государств. Основная часть конструкции длиной 1 км будет перекинута через реку Туманган, причем российский сегмент составит 424 метра, а северокорейский — 581 метр.

Семиметровая проезжая часть вместит две полосы движения. В непосредственной близости от моста развернут современный пункт пропуска для грузового и легкового транспорта.

Как подтвердил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, график строительства соблюдается. Работы ведутся синхронно с обеих сторон границы, что обеспечивает соблюдение заявленных сроков.

Новый транспортный коридор создаст альтернативу существующему железнодорожному сообщению и упростит товарооборот между странами. Это первый подобный инфраструктурный проект в истории российско-корейских отношений.