Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика столкнулась с "идеальным штормом". Основными проблемами он назвал высокую ключевую ставку и отставание в производительности.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф дал резкую оценку текущему состоянию российской экономики. По его словам, бизнес столкнулся с комплексом серьезных проблем.

Греф использовал термин "идеальный шторм", описывая нынешнюю экономическую ситуацию. Первой проблемой он назвал высокую реальную ключевую ставку ЦБ, которая снижает рентабельность бизнеса и может замедлить рост экономики в ближайшие годы.

Второй вызов – значительное отставание в производительности труда. По словам Грефа, разрыв с развитыми странами составляет от 40% до четырех раз в разных отраслях. Однако, банкир увидел в этом и положительную сторону: такие условия заставляют компании оптимизировать расходы и искать внутренние резервы.

Отдельно Греф отметил проблемы экспортеров. По его мнению, при текущем курсе рубля 78-79 за доллар, который далек от "равновесного" уровня выше 100 рублей, экспортные отрасли испытывают серьезное давление.