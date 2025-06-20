Если урожай оправдает ожидания, правительство отменит льготы на импорт картошки.

Российские потребители в этом году столкнулись с резким ростом цен на картофель, но ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. Министр сельского хозяйства Оксана Лут объяснила, от чего зависит стоимость картошки и как государство регулирует рынок.

В этом году цены на картофель заметно выросли, но министр сельского хозяйства Оксана Лут считает, что это временное явление. Она напомнила, что в позапрошлом году урожай был рекордным, и из-за переизбытка картофеля цены упали ниже себестоимости. Теперь же ситуация выровнялась, но ажиотаж вокруг подорожания лишь усилил колебания рынка.

Сейчас в южных регионах уже начали убирать новый урожай, и стоимость картофеля постепенно снижается. Если погода не подведет и аграрии соберут запланированные объемы, то к июлю цены могут стабилизироваться. В таком случае правительство рассмотрит вопрос об отмене льгот на импорт картофеля, которые действовали с начала года.

Ранее для сдерживания цен Минсельхоз разрешил беспошлинный ввоз до 300 тысяч тонн картофеля. Это помогло избежать дефицита в межсезонье. Однако если отечественного урожая хватит, то льготы снимут, чтобы поддержать российских производителей.

Лут также отметила, что прошлогодний урожай картофеля был на среднем уровне, а дефицита не наблюдалось. Рост цен в марте она связывает с инфляционными процессами и излишним вниманием к теме.

Помимо картофеля, министр рассказала о других аграрных планах. Россия продолжает наращивать экспорт зерна и сохраняет лидерство по поставкам пшеницы. В этом сезоне страна планирует экспортировать около 53 млн тонн зерновых, что не повлияет на внутреннюю продовольственную безопасность.

Что касается плодово-ягодной продукции, то, несмотря на весенние заморозки, в этом году ожидается рост урожая яблок. Благодаря господдержке закладки садов к 2028 году Россия полностью обеспечит себя этим фруктом.

В целом, несмотря на сложности, аграрный сектор демонстрирует устойчивость. Государство регулирует рынок, чтобы балансировать интересы производителей и потребителей, а также снижать зависимость от импорта.