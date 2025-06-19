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iPhone 18 Pro может получить новые размеры экранов и изменения в дизайне блока камер
Apple готовит значительные изменения в дизайне будущих флагманов iPhone 18 Pro. Модели получат новые размеры экранов и откажутся от привычного выреза в форме таблетки.

Пока iPhone 17 еще даже не представлен публике, в сети уже появились подробности о будущих флагманах iPhone 18 Pro и Pro Max. Согласно новым данным, устройства получат не только обновленные экраны, но и существенные изменения в дизайне.

Инсайдеры сообщают, что iPhone 18 Pro и Pro Max получат дисплеи размером 6.27 и 6.86 дюймов соответственно. Обе модели будут использовать OLED-панели LTPO с поддержкой технологии ProMotion, позволяющей изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Главное изменение коснется фронтальной части смартфонов. Apple планирует отказаться от выреза в форме таблетки, который используется в текущих моделях, в пользу круглого отверстия для камеры. Остальные компоненты системы Face ID, согласно слухам, разместят под экраном.

Это решение может увеличить полезную площадь дисплея. Однако остаются вопросы к качеству работы подэкранного Face ID и фронтальной камеры. В индустрии уже есть примеры ухудшения работы подобных решений у других производителей.

Apple тестирует подобные изменения уже несколько лет. Компания известна своим консервативным подходом к нововведениям, что объясняет долгое использование текущего дизайна. Окончательное решение может зависеть от результатов тестирования технологии.

Некоторые аналитики предполагают, что полностью безрамочный дизайн Apple может представить только в iPhone 19, который выйдет к 20-летию компании. Пока же информация об iPhone 18 Pro остается на уровне слухов и требует подтверждения.

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#смартфоны #apple #обновление #дисплеи #face id #iphone 18 pro
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