Российский фонд прямых инвестиций профинансирует строительство производственного кластера в Подмосковье. Совместно с компанией «Гормаш Глобал» там наладят выпуск техники для горнодобывающей отрасли.

В Подмосковье появится новое предприятие, специализирующееся на производстве техники для подземных работ. Проект реализуют при поддержке РФПИ и компании «Гормаш Глобал».

На полях Петербургского международного экономического форума стало известно о запуске совместного проекта РФПИ и компании «Гормаш Глобал». Партнеры договорились о строительстве промышленного кластера в Солнечногорском районе Московской области.

Проект предусматривает выпуск оборудования для добычи твердых полезных ископаемых. В частности, речь идет о буровых установках, машинах для проходческих и погрузочных работ. По плану, предприятие будет собирать свыше 250 единиц техники в год.

Объем вложений может достичь 30 млрд рублей. Как отмечают в РФПИ, появление такого завода поможет снизить зависимость российского рынка от импорта и обеспечить отрасль отечественными машинами.

Компания уже получила разрешение на строительство и оформила аренду двух участков земли на льготных условиях. Первая очередь производственного комплекса должна заработать в течение двух лет.

Спрос на горно-шахтное оборудование в России остается высоким, особенно на фоне ограниченного импорта и потребности в масштабных инфраструктурных проектах.