Японский автопроизводитель Honda разработал специальный квадроцикл для курьерских служб. Модель eQuad поступит в продажу летом 2026 года.

Компания Honda анонсировала необычное транспортное средство для городской логистики. Электрический квадроцикл eQuad предназначен для решения проблемы "последней мили" в доставке грузов.

Разработкой нового транспортного средства занимался стартап Fastport, принадлежащий Honda. Квадроцикл сочетает педальный привод с электромотором и съемными аккумуляторами Mobile Power Pack. Запас хода составляет 37 километров, а максимальная скорость ограничена 20 км/ч.

Особенность eQuad – уникальная система pedal-by-wire, где датчики заменяют механическую связь между педалями и колесами. Транспортное средство может перевозить до 295 кг груза и оборудовано защитным навесом, вентилятором и автоматическим тормозом.

Производство развернут на заводе в Огайо, где ранее собирали спорткар Acura NSX. По мнению Honda, это решение поможет оптимизировать дорогостоящий этап доставки товаров конечным потребителям, особенно в городах с развитой велоинфраструктурой.

Квадроцикл поддерживает подключение к платформе Fleet-as-a-Service, что дает доступ к дополнительным сервисам и аналитике. Первые поставки eQuad на рынки США и Европы запланированы на лето 2026 года.