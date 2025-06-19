Объединенная авиастроительная корпорация готовится к значительному увеличению объемов производства. В 2024 году выпуск самолетов вырастет на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

Российская авиационная промышленность демонстрирует уверенный рост. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о планах существенно увеличить выпуск авиатехники в текущем году.

По словам руководителя ОАК, в 2024 году корпорация планирует увеличить производство самолетов на 30%. Этот рост станет рекордным для отрасли, причем предыдущий год также показал высокие результаты. Основной прирост обеспечит военная авиатехника, тогда как увеличение выпуска гражданских самолётов ожидается несколько позже – после завершения процедур сертификации новых моделей.

Бадеха, ранее возглавлявший Объединенную двигателестроительную корпорацию, поделился опытом решения ключевых задач в авиационной отрасли. Среди них – наращивание производства двигателей для нужд специальной военной операции, улучшение финансовых показателей после убыточного 2022 года, а также ускорение разработки двигателя ПД-8 для самолета SJ-100.

Руководитель отметил исторические различия между ОАК и ОДК. Если двигателестроительная отрасль сохраняла стабильность благодаря экспортным заказам и конверсионным проектам, то авиастроение пережило серьёзный кризис в 1990-е годы. Предприятия в Ульяновске, Воронеже и Казани столкнулись с резким падением спроса после перехода авиакомпаний на иностранную технику.

Сейчас перед ОАК стоит амбициозная задача – сделать российские самолеты экономически конкурентоспособными. По прогнозам, к 2030 году удастся существенно снизить себестоимость производства моделей МС-21 и SSJ100. Особое внимание уделяется послепродажному обслуживанию – уроки первых поставок Superjet за рубеж учтены в новых проектах.

Бадеха подчеркнул важность законодательного закрепления доли отечественной авиатехники в парке российских авиакомпаний. Это позволит избежать зависимости от устаревших иностранных самолётов и поддержит развитие национального авиастроения. Одновременно ведется работа по расширению экспортных возможностей – первые зарубежные заказы на новые модели ожидаются после накопления достаточного опыта эксплуатации в России.