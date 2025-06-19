С 21 июня в подмосковных парках вновь заработают пункты бесплатной диагностики здоровья. Акция продлится два дня и охватит 34 городских округа.

Медицинские осмотры на открытом воздухе стали для Подмосковья привычной практикой. Врачи вновь выходят в парки, чтобы помочь жителям следить за своим состоянием, не обращаясь в поликлиники.

На этой неделе в Подмосковье возобновляется акция, в рамках которой жители могут пройти базовую проверку здоровья прямо в городских парках. В выходные, в субботу и воскресенье, выездные медицинские бригады развернутся в 36 зеленых зонах по всему региону.

Прием организован в 34 округах, включая Балашиху, Чехов, Жуковский и Подольск. Врачи проведут измерения давления, проверку зрения и другие экспресс-процедуры. При выявлении отклонений пациентов направят на углубленную диагностику в поликлинику.

Чтобы пройти осмотр, потребуется только паспорт и полис ОМС. Результаты отправят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Как отметили в Минздраве области, выездные проверки проводятся с 2022 года и ежегодно собирают тысячи участников. В прошлом сезоне через парки прошло свыше 11 тысяч человек. Акция продолжается, поскольку пользуется устойчивым спросом и упрощает доступ к медицине.