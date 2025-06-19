Россияне в 2025 году получат около 9 трлн рублей доходов по вкладам и накопительным счетам. Такие данные представил ВТБ на ПМЭФ.

Банк ВТБ опубликовал прогноз доходности вкладов и накопительных счетов для россиян. Согласно расчетам, за текущий год граждане получат рекордные процентные выплаты.

По оценкам ВТБ, за текущий год россияне заработают около 9 трлн рублей на банковских вкладах. Только за первое полугодие доходы составят 4 трлн рублей, что в полтора раза превышает показатели прошлого года.

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что процентные выплаты теперь покрывают до 10% годовых расходов среднего россиянина. Вклады превратились из "подушки безопасности" в полноценный инструмент сбережений.

Каждый четвертый клиент ВТБ использует одновременно обычные вклады и накопительные счета. За первые шесть месяцев число вкладчиков банка выросло на 10%, достигнув 10,1 млн человек.

Сейчас максимальная ставка по рублевым вкладам в ВТБ достигает 19,5% годовых. Для участников программы долгосрочных сбережений доступны вклады под 24%.