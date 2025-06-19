Казахстан планирует ввести систему цифровой регистрации с QR-кодами для граждан России.

Казахстанские власти готовят ответные меры в отношении граждан России. Решение связано с введением Москвой обязательной цифровой регистрации для иностранцев.

С 30 июня РФ вводит новые правила въезда для безвизовых иностранцев. Через приложение "Госуслуги RuID" потребуется заранее зарегистрироваться, получить QR-код и сдать биометрию. Исключение сделают только для экстренных случаев.

В Казахстане эти меры вызвали негативную реакцию. Хотя МИД республики пока осторожен в оценках, глава МВД Ержан Саденов прямо заявил о подготовке аналогичных требований для россиян.

Стоит отметить, что Казахстан уже ввел в прошлом году обязательную дактилоскопию для иностранцев. Российские новшества также не стали неожиданностью – с декабря 2024 года биометрию сдают граждане, прибывающие из «безвизовых стран» в отдельных пунктах пропуска. Теперь процедуру расширят на все границы.