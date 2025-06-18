Компания "Яндекс" разработала сервис для оптимизации работы коммунальных служб. Пилотный проект в Подмосковье показал увеличение эффективности на 20%.

"Яндекс Go" представил новый сервис, призванный упростить работу коммунальных служб. Решение уже протестировали в Московской области.

Сервис "Яндекс Вектор" помогает планировать маршруты для мусоровозов, поливальных и снегоуборочных машин. Система учитывает дорожную ситуацию и приоритетные зоны, составляя оптимальные пути следования техники.

В пилотном проекте участвовали 31 снегоуборочная машина Подмосковья. Результаты показали рост эффективности на 20%, при этом холостой пробег и расход топлива сократились на 17%.

Сервис в реальном времени отслеживает местоположение техники, сравнивая его с запланированным маршрутом. Водители получают подсказки - например, когда нужно снизить скорость или скорректировать путь.

Для руководителей доступны детальные отчеты: количество выполненных заданий, точность прохождения маршрутов, время работы и простоев каждой машины. Это позволяет лучше контролировать процесс уборки территорий.

Первым регионом внедрения стала Московская область, где сервис использовали для уборки дворов. Разработчики отмечают, что система помогает выполнять больший объем работ за смену при меньших затратах топлива.