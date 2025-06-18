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Китайские внедорожники TANK 700 и WEY 80 дебютировали на ПМЭФ-2025
На Петербургском экономическом форуме показали новые модели китайского автопрома. Бренд TANK стал официальным партнером мероприятия.

Китайский автопроизводитель TANK представил свои новинки на площадке ПМЭФ. В рамках сотрудничества с организаторами форума бренд обеспечит транспорт для гостей мероприятия.

На стенде китайской компании TANK в рамках ПМЭФ показали флагманский внедорожник TANK 700 и минивэн WEY 80. Эти модели войдут в парк автомобилей, которые будут обслуживать участников форума.

Производитель заключил соглашение с фондом Росконгресс, согласно которому TANK станет официальным автомобилем ПМЭФ-2025. Для перевозки гостей организаторы получат несколько моделей бренда, включая TANK 300, TANK 500 и гибридный кроссовер WEY 07.

TANK – премиальный бренд концерна Great Wall Motor, специализирующийся на производстве внедорожников. Компания предлагает как городские, так и рамные модели, предназначенные для повседневного использования и активного отдыха.

Новые автомобили демонстрируют развитие китайского автопрома и его амбиции на российском рынке. В рамках форума гости смогут лично оценить представленные модели, а читатели блога могут получить представление о новых авто, посмотрев здесь видео.

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#китайские автомобили #внедорожники #tank #пмэф #wey
Источник: tass.ru
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