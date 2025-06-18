Сбербанк предупредил о новой схеме хищений через NFC-технологии. Еженедельные потери россиян превышают 1 млрд рублей.

Бесконтактные технологии платежей стали новым инструментом в руках мошенников. Сбербанк фиксирует рекордные суммы потерь от таких схем.

По данным Сбербанка, преступники используют поддельные NFC-устройства для хищения денег. Замглавы банка Станислав Кузнецов сообщил, что еженедельные потери россиян превышают 1 млрд рублей.

Мошенники применяют хитрую схему. Они убеждают жертв установить "защитное приложение", после чего привязывают свою карту к устройству. Когда человек прикладывает телефон к банкомату, деньги поступают на счет преступников.

Особенно коварна часть с PIN-кодом. Жертва вводит комбинацию, которую ей диктуют как "пароль от безопасного счета". На самом деле это код от карты мошенника, и человек сам переводит им деньги.

Сбербанк отмечает, что преступники постоянно совершенствуют методы, сочетая социальную инженерию с техническими уловками. Банк предупреждает клиентов быть особенно осторожными при использовании бесконтактных платежей.