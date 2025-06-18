На Петербургском экономическом форуме состоится презентация новых моделей Aurus. Компания покажет VIP-версии минивэна Arsenal и бронированного внедорожника Komendant.

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus готовится к презентации новых моделей. В рамках ПМЭФ-2025 компания представит две новинки своего модельного ряда.

На выставке в Санкт-Петербурге Aurus покажет VIP-версию минивэна Arsenal и бронированный внедорожник Komendant. Мероприятие пройдет в павильоне музея Гаража особого назначения ФСО России.

Arsenal станет первой моделью бренда в категории MPV. Производитель позиционирует его как единственный российский минивэн люкс-класса. Автомобиль длиной почти 6 метров с колесной базой 3,55 метра вмещает до восьми пассажиров.

Технические характеристики включают 598-сильный двигатель V8, полный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Как и другие модели Aurus, минивэн построен на модульной платформе, разработанной специалистами НАМИ.

Вместе с Arsenal представят бронированную версию внедорожника Komendant. Эта модель использует гибридную силовую установку с двигателем 4.4 литра и аналогичной трансмиссией. Мощность составляет те же 598 лошадиных сил.

Обе новинки продолжают линейку представительских автомобилей, созданных в рамках проекта "Кортеж". Ранее Aurus уже выпускал седаны Senat и лимузины, а также гражданские версии внедорожников.