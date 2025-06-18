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Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
Власти Санкт-Петербурга озвучили предварительные сроки реализации масштабного инфраструктурного проекта. Вторая кольцевая автодорога должна появиться в ближайшие годы.

Северная столица готовится к реализации амбициозного транспортного проекта, который кардинально изменит логистику региона. Речь идет о создании второй кольцевой автодороги, призванной разгрузить существующие магистрали.

По словам губернатора Александра Беглова, работы по сооружению КАД-2 могут начаться в период с 2027 по 2030 год. В настоящее время специалисты госкомпании "Автодор" занимаются подготовкой проектной документации.

Протяженность новой магистрали составит 348 километров, из которых 112 км пройдут по ранее неосвоенным территориям. Первый этап строительства включит создание участка, соединяющего трассу М-11 "Нева" с дорожной сетью в районе Кузьмолово.

Эксперты отмечают, что реализация проекта позволит перенаправить значительные потоки транзитного транспорта, следующих из Карелии и Мурманской области. Это снизит нагрузку на городские дороги и улучшит экологическую ситуацию в мегаполисе.

Кроме транспортной разгрузки, новая автодорога станет катализатором экономического развития прилегающих территорий. В зоне ее влияния планируется создание современных промышленных площадок и логистических комплексов, что укрепит связи между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Инициатива по строительству второй кольцевой автодороги получила развитие после соответствующего поручения президента в 2021 году. Проект рассматривается как стратегически важный для всего Северо-Западного региона.

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#санкт-петербург #дорожное строительство #транспортная инфраструктура #градостроительство #кольцевая автодорога
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