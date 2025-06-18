Российские власти пересмотрели планы по обеспечению интернетом всех федеральных трасс. Причина — отсутствие электросетей на 90% непокрытых участков.

Попытки обеспечить скоростным интернетом все федеральные трассы в России столкнулись с неожиданным препятствием. Оказалось, что большинство участков дорог просто не подключены к электросетям, что делает установку оборудования невозможной.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует снять с операторов связи обязательства по покрытию LTE более 1,6 тыс. км федеральных трасс. Речь идет об участках в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях. Причина проста: на этих дорогах нет электричества, а значит, и ставить базовые станции негде.

Межведомственная рабочая группа при Минцифры выяснила, что необходимая инфраструктура есть лишь на 10% обследованных участков. Остальные 90% остаются без связи — подводить туда линии электропередач экономически нецелесообразно. Операторы годами жаловались на эту проблему: даже если поставить оборудование, трафик от редких машин не окупит затраты.

Эксперты называют решение ГКРЧ прецедентным. Ранее власти жестко требовали от операторов обеспечивать покрытие всех федеральных трасс. Теперь подход меняется: в приоритете участки, где уже есть электричество. Например, к концу нынешнего года операторы должны обеспечить LTE 70% таких дорог, а к 2031-му — все 100%. Но только там, где это технически возможно.

Альтернативой мог бы стать спутниковый интернет, но, по оценкам специалистов, массовое развертывание низкоорбитальных группировок вроде российского аналога Starlink начнется не раньше 2030-х. Пока же водителям на удаленных трассах остается надеяться на редкие зоны покрытия или вовсе оставаться без связи.

В Минцифры подчеркивают: отмена обязательств не означает отказа от развития инфраструктуры. Ведомство обсуждает с регионами варианты субсидирования подключения к электросетям. Также готовится законопроект, упрощающий установку антенн вдоль дорог. Однако даже эти меры не решат проблему полностью — сотни километров трасс еще долго останутся «белыми пятнами» на карте мобильного интернета.