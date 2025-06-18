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Масштабное строительство автомобильных и железных дорог укрепляет деловые связи между регионами РФ
Современные автомагистрали и железнодорожные проекты в России становятся важным фактором экономического роста. Новые дороги не только ускоряют перевозки, но и способствуют развитию регионов.

По России теперь можно проехать быстрее, чем когда-либо. Скоростные трассы и запланированные железнодорожные магистрали меняют карту страны — не только географическую, но и экономическую.

 

В Нижегородской области открыли первую придорожную гостиницу на автотрассе М-12. Этот участок магистрали запустили лишь полтора года назад, а уже сейчас вдоль него формируется инфраструктура. В совокупности с другими скоростными трассами она влияет на экономику как в отдельных регионах, так и в масштабах всей страны.

Автомобилисты теперь могут проехать от Санкт-Петербурга до Казани, не встретив ни одного светофора. За это отвечают две ключевые магистрали — М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Последняя соединяет центр страны с Уралом и Сибирью, а движение по основному участку между Москвой и Казанью открылось в конце 2023 года. С тех пор трассой воспользовались свыше 35 миллионов раз.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой подчеркивает, что такие дороги не просто сокращают путь — они меняют структуру региональной экономики. Уменьшаются затраты на логистику, появляются новые производственные узлы, растёт интерес инвесторов к прилегающим территориям. Повышается и конкурентоспособность продукции за счёт ускоренной доставки. В социальной сфере улучшения тоже заметны: проще добраться до больниц, университетов, рабочих мест, меньше поводов уезжать из малых городов.

Дмитрий Землянский из РАНХиГС обращает внимание на рост грузоперевозок автомобильным транспортом. За последние 10 лет объем перевозок увеличился почти на четверть. Протяженность автодорог за это же время выросла на 750 тысяч километров. Особенно заметны эти изменения в Центральной России, где магистрали вроде М-12 почти вдвое сокращают время в пути.

Кроме автодорог, в России продвигаются и проекты в железнодорожной сфере. Ожидается строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Планируемое время в пути — 2 часа 15 минут. ВСМ пройдет через Новгород, Тверь, Вышний Волочек и другие города, которые получат новые возможности в логистике, строительстве и туризме. Вклад в экономику Ленинградской области за 20 лет может превысить 68 миллиардов рублей.

По оценке экспертов, транспортные проекты формируют общее пространство взаимодействия между регионами. Это касается не только пассажирских маршрутов — речь идёт о соединении рынков, трудовых ресурсов и инфраструктурных инициатив.

Крымский мост, реконструкция БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона в условиях смены внешнеэкономических ориентиров — все это примеры того, как транспортная сеть влияет на внутренние связи и экономическую устойчивость.

Пока одни трассы упрощают логистику на западе страны, другие на востоке подстраиваются под новые маршруты экспорта. Эта разнонаправленность отражает общий подход — развивать инфраструктуру с учетом потребностей и условий конкретных территорий.

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#экономика #логистика #дороги #бам #транссиб #всм #транспортная инфраструктура #м-12 #регионы #м-11 #автомагистрали
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