В селе Успенское хотят развернуть кооперативный проект нового типа. Инициаторы называют его альтернативой привычной модели застройки.

На берегу Волги, в селе Успенское, может начаться эксперимент с созданием необычного формата поселения. Это не просто жилая застройка, а попытка собрать сообщество на кооперативных началах.

Идею представили участники проекта «Русский берег» во главе с общественными деятелями и инициаторами кооперативного движения. По их словам, они намерены сделать Успенское примером того, как может работать система, основанная не на классической девелоперской логике, а на объединении жителей по принципу сотрудничества.

Суть проекта — не просто возведение домов, а создание среды, где жители участвуют в управлении и развитии территории. Уже определен первый квартал будущего поселения, названный «Зиновьевская слобода» — в честь мыслителя Александра Зиновьева. Там планируют проводить мероприятия, связанные с его наследием.

Организаторы подчеркивают, что в стране практически не развит сегмент социально значимой кооперации, и видят в Успенском шанс сдвинуть дело с мертвой точки. Они готовят предложения для региональных властей и законодателей, чтобы закрепить и расширить правовую и организационную базу таких инициатив.

Первый участок уже выкуплен. Дальнейшие шаги зависят от того, удастся ли привлечь сторонников идеи и институциональную поддержку. Успенское может стать отправной точкой для распространения кооперативного подхода на другие регионы.