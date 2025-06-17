Россияне из уязвимых категорий могут пройти обучение вождению без затрат. Государство берет на себя оплату курсов и экзаменов — но с рядом условий.

Не всем обучение в автошколе обходится в десятки тысяч рублей. Некоторые россияне могут получить водительские права, не заплатив за курсы ни копейки.

Гражданам напомнили, что по госпрограмме можно пройти бесплатную подготовку к экзаменам на права. Для этого нужно быть безработным и состоять на учете в Центре занятости — либо попасть в одну из особых категорий. Программа доступна женщинам в декретном отпуске, пенсионерам, предпенсионерам и выпускникам колледжей.

Заявку подают через сайт «Работа в России» или лично в отделении Центра занятости. Необходимы паспорт, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ и документы об образовании.

Автошколу с лицензией подбирает Центр занятости, он же покрывает все основные расходы, включая две попытки сдачи экзамена. Обучение чаще всего проходит по категориям B и C, реже — D и E. Категория A, дающая право на управление мотоциклом, в программу не входит. Из личных расходов — медкомиссия и госпошлина.

Параллельно с этим в Госдуме рассматривается законопроект, позволяющий лишать водительских прав при ухудшении здоровья. ГИБДД сможет приостанавливать действие удостоверения до повторного медосмотра.