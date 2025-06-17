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В правительстве назвали причину падения продаж АвтоВАЗа
Вице-премьер Денис Мантуров объяснил спад продаж АвтоВАЗа отказом россиян от крупных покупок. По его словам, граждане предпочитают откладывать средства на вклады с высокими ставками.

Когда ставка по депозиту приближается к 20%, идея о покупке автомобиля начинает казаться не самой рациональной. На этом фоне спрос на продукцию АвтоВАЗа заметно просел.

 

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, падение продаж автомобилей Lada объясняется не качеством продукции, а предпочтениями самих потребителей. Многие россияне откладывают покупку машины и размещают деньги на банковских вкладах, которые приносят ощутимый доход.

С января по май текущего года АвтоВАЗ реализовал 131,2 тысячи автомобилей. Это на 26,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. В компании уже заявили о намерении сократить годовой производственный план примерно на 20% — с 500 до 400 тысяч машин.

Мантуров подчеркнул, что ситуация сложилась по объективным причинам, не связанным с самим автопроизводителем. Высокие ставки делают вклады привлекательнее крупных покупок. Люди предпочитают отложить траты и заработать на процентах, прежде чем вернуться к вопросу обновления автомобиля.

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#экономика #автомобили #автоваз #банки #lada #спрос #вклады #мантуров
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