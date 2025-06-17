В Узбекистане состоялся необычный аукцион, где красивый государственный автомобильный номер приобрели за огромную сумму денег.

Недавно в Узбекистане состоялась необычная покупка — автомобильный номер был продан за беспрецедентную сумму. Предыдущий рекорд побит, и покупатели спешат оформить покупку в Госавтоинспекции.

Автовладелец из Узбекистана сделал крупную ставку на аукционе красивых номеров. Проданный номер обошелся новому владельцу в колоссальную сумму — 1,56 миллиарда сумов (около 9,6 млн рублей). Сначала лот выставляли за сравнительно небольшую цену — 187,5 млн сумов (примерно 1,16 млн рублей), но спустя восемь дней торги подняли цену более чем в восемь раз.

Продажа вызвала широкий резонанс, так как предыдущему рекордсмену, номеру 01 888 BBB, удалось продать всего за 965,25 млн сумов (более одного миллиарда рублей с налогами). Впрочем, история показывает, что высокие ставки на красивые номера — явление довольно частое. Год назад другой подобный номер продавался за внушительные 893 млн сумов.

Но впереди покупателей ждет важное условие: в течение ближайших пяти дней нужно полностью оплатить покупку и пройти процедуру регистрации в органах ГИБДД. Если оплата не произойдёт вовремя, сделка признаётся недействительной, и нарушителю придется заплатить штраф.

Интересный контраст наблюдается и в мировом рейтинге: самая крупная покупка номера произошла в Дубае, где богатый коллекционер выложил 15 миллионов долларов за табличку «P7». Однако на практике такие дорогие номера чаще украшают недорогие машины, как это случилось с владельцем Tesla Model X Plaid.