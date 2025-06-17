Метан признали лучшим выбором для автомобилей LADA, производимых АвтоВАЗом. Специалисты компании объяснили, почему решили отказаться от пропана в пользу природного газа.

АвтоВАЗ выпустил линейку машин LADA с двигателями, работающими на метане. Вместо популярного пропана инженеры выбрали природный газ, аргументируя это соображениями безопасности и надежности.

Производимые АвтоВАЗом модели LADA оснащены системой питания газомоторным топливом (CNG), которое полностью интегрировано в конструкцию автомобиля. Выбор пал на метан, так как инженеры считают его гораздо безопаснее традиционного пропана.

Дело в том, что пропан тяжелее воздуха и при малейшей утечке скапливается на поверхности земли, создавая опасность взрыва от случайной искры. Метан, напротив, легкий и быстро рассеивается в атмосфере, снижая вероятность воспламенения.

Еще один плюс метана — стабильность качества. Природный газ классифицируют как наименее пожароопасное вещество, относя его к четвёртому классу пожарной безопасности. Чтобы исключить риск аварий, баллоны для метана делают толстыми и прочными, дополнительно оснащая специальные автоматические клапаны, закрывающие подачу газа при повреждениях автомобиля.

Такой подход позволяет АвтоВАЗу гарантировать высокую надежность и безопасность автомобилей, оборудованных газовым оборудованием, установленным на заводе.