На московском заводе завершили настройку ключевых зон для выпуска нового электрокара «Атом». Подготовка включает сварку, покраску, тестирование и контроль качества.

На бывшем заводе Renault в Москве активно готовятся к запуску производства нового российского электромобиля.

Проект электрокара «Атом» продвигается к следующей фазе — запуску производственной серии PT, которая проверит работоспособность всех этапов сборки в режиме реального цикла. Перед этим на заводе «Москвич» завершили наладку нескольких ключевых участков.

В частности, подготовлены зоны сварки кузовов, окраски, проверки геометрии, тестирования и финального контроля. Эти линии уже участвуют в сборке тестовой партии VC — образцов, предназначенных для внутренней отладки.

Компания опубликовала снимки этапов подготовки. На фотографиях показаны очистка кузовов перед грунтовкой, модернизированная транспортная система внутри сборочного цеха и прототип базовой платформы с модулями подвески и электродвигателя.

Модель «Атом» — это четырехметровый электромобиль с задним приводом. Он оснащается мотором мощностью 204 л. с. и аккумулятором на 77 кВт∙ч. Запас хода по циклу WLTC может достигать 500 км.

Ранее в компании заявляли, что стоимость модели составит от 2,5 до 3,5 млн рублей.