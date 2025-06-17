Американская компания Black Sky приступила к разработке нового типа спутника для наблюдения за Землей. Аппарат Aros сможет охватывать целые страны и регионы за один проход.

Компания Black Sky, специализирующаяся на спутниковом мониторинге, объявила о создании принципиально нового типа космического аппарата для глобального наблюдения.

Компания из Вирджинии планирует вывести на орбиту спутник Aros в 2027 году. В отличие от существующих аппаратов Gen-3, которые делают детальные снимки конкретных точек, новая разработка сможет охватывать огромные территории – целые страны или крупные регионы. Это позволит создавать комплексные цифровые модели местности, известные как "цифровые двойники".

Гендиректор Брайан О'Тул объясняет необходимость такого решения возросшим спросом со стороны военных и коммерческих заказчиков. Существующие спутники с широким покрытием устаревают, а Aros предложит современную альтернативу. Особый интерес к проекту проявляют оборонные ведомства США – аппарат сможет обнаруживать и отслеживать пуски ракет.

Новая система будет работать в связке с высокодетальными спутниками по принципу "разведчик-ударник". Aros выявит потенциально интересные объекты на большой территории, после чего аппараты Gen-3 сделают детализированные снимки нужных участков. Такой тандем значительно повысит эффективность мониторинга.

Разработка стала возможной после приобретения Black Sky компании LeoStella – производителя космических аппаратов. Сейчас компания сосредоточена на развертывании группировки Gen-3: два спутника уже работают на орбите, еще восемь планируют запустить к следующему году. Технические характеристики Aros пока держат в секрете, как и количество планируемых к производству аппаратов.